Сборная Украины будет противостоять Австрии в третьем туре чемпионата Европы-2020. Какой прогноз на матч Украина – Австрия и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко попытается продолжить триумфальное шествие на континентальном первенстве после победы в игре с командой Северной Македонии в Бухаресте. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Австрия на "Футбол 24" стартует 21 июня в 19:00 по Киеву. Это заключительный тур группы С, в котором Украина и Австрия определят, кто займет второе место в квартете.

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Украина – Австрия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Специалисты Bwin почти одинаково оценивают шансы на победу обоих соперников. Поставить на победу сборной Украины можно с достаточно высоким коэффициентом 3,50, тогда как триумф Австрии оценивают еще чуть выше – 3,70. Гораздо более вероятной считается ничья – 2,00. Букмекер не ожидает ливня голов в поединке чемпионата Европы – тотал меньше 2.5 оценили лишь в 1,45, а коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.60. Если хотите поставить на точный счет, то букмекеры больше всего ждут "сухой" ничьи (коэффициент 4,00) или минимального обмена голами – ставка на 1:1 может увеличить ваш банк в 4,40 раза.

Британская контора William Hill оперирует похожими цифрами. Успех Украины оценивается в 3,25, на команду Австрии предлагают ставить с 3,50. Ничейный результат – 2,00. Если хотите попробовать угадать автора забитого мяча, то вот четыре самых вероятных варианта: на гол Романа Яремчука, Андрея Ярмоленко, Марко Арнаутович или Саши Калайджича можно поставить с коэффициентом 3,20.

Отчетная встреча станет первым противостоянием команд в официальном матче. До этого было только два товарищеских матча. В Инсбруке Австрия на последних минутах дожала тогда еще подопечных Олега Блохина, которые готовились к старту на домашнем Евро-2012. За "сине-желтых" дубль оформил Олег Гусев, а за хозяев забивали Юнузович и Арнаутович (дважды). Зато осенью 2011-го победа была за нашими ребятами. Уже в компенсированное время Марко Девич заставил неистовствовать почти переполненную Арену Львов.

Напомним, что в первых двух турах команды набрали одинаковое количество очков, уступив Нидерландам и обыграв Северную Македонию. Разница мячей также одинаковая – 0. Однако благодаря большему количеству забитых сборная Украины имеет небольшое преимущество. Непроигрыш в матче против Австрии гарантирует команде Андрея Шевченко выход в плей-офф со второго места. В то же время поражение поставит под угрозу возможность продолжить борьбу на Евро-2020.

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