Украина встретится с Уэльсом в финальном матче отбора в ЧМ-2022. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч плей-офф отбора в ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины начнётся в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на телеканале "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), а также "Футбол 1" и OLL.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовый состав сборной Украины:

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Запасные: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбык, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков

Уэльс: Хеннесси – Родон, Ампаду, Б. Дэвис – Робертс, Рэмзи, Аллен, Уильямс – Бейл, Мур, Джеймс

Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Уилсон, Джонсон, Морелл, Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Харрис, Томас, Матондо

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