Вот и наступил этот день. Украина находится всего в одном шаге от первого за 16 лет выхода на Чемпионат мира. Уже успело вырасти поколение, видевшее наш пока единственный вояж на Мундиаль в Германию только в нарезках на Ютуб – а для такой серьезной футбольной страны, как наша, это слишком. Пора поставить точку в истории с неудачными плей-офф. Когда, как ни сейчас, с футболистами грандов АПЛ и Серии А в составе?

Уэльс – Украина: где смотреть матч за выход на ЧМ-2022

По пути на ЧМ-2022 остался только Уэльс. Болельщики настолько серьезно отнеслись к этому сопернику, что не очень-то праздновали победу над Шотландией – всем кажется, что в Кардиффе точно будет труднее, чем на Хэмпден Парк. Между тем данный коллектив выглядит гораздо неоднозначнее, чем наш предыдущий соперник.

У валлийской сборной много схожего со скоттами. Похожая схема с тремя защитниками (но не идентичная), схожий класс, схожий стиль, куча представителей из посредственных клубов или даже низших дивизионов. Впрочем, громких имен здесь побольше – если шотландцы угрожали только Робертсоном и Макгинном, то в составе "драконов" Бейл, Рэмзи, Бен Дэвис и Дэниел Джеймс.

А еще есть ряд примечательных исполнителей с менее известными фамилиями типа Ампаду, Неко Уильямса или Киффера Мура. Особенно внимательно необходимо следить за Гарри Уилсоном – в Чемпионшипе хавбек Фулхэма забил 11 голов и отдал 21 ассист.

В игровом плане Уэльс смотрится менее сбалансированной версией сборной Шотландии. Наш предыдущий соперник в плей-офф при ставке на прессинг, единоборства и стандарты пытался захватить инициативу, да и на мяче скотты работали более-менее неплохо.

Валлийцы в этом плане проще – они играют по схеме 3-5-2 / 3-4-3, в первую очередь пытаясь качественно защищаться, а затем выскочить в быструю контратаку. В матчах против сильных коллективов (Австрия, Бельгия, Финляндия, Турция, Швейцария, Италия, Франция) валлийцы никогда не доводили владение мячом хотя бы до 52%, в основном держась на уровне 35–45%.

Уэльс не умеет и не желает работать с мячом с позиции силы, в основном убегая в контратаки через длинные забросы. Этот минус подопечные Роба Пейджа компенсируют разносторонностью – команда здорово работает двумя флангами, она максимально опасна на втором этаже и при этом имеет минимум двух исполнителей экстра-уровня, способных решать эпизоды практически всеми способами (штрафной, обыгрыш на дриблинге, дальние удары, рывки, разрезные пасы и т.д.). А еще опытный Аллен и такой персонаж, как Киффер Мур, который в Чемпионшипе лидировал по ударам головой и даже с окровавленным лицом забивал ею на Евро.

Проблема состоит в том, что Рэмзи и Бейл на двоих сыграли в этом сезоне всего 13 матчей, причем практически все они были провальными. С другой стороны, Гарет находится в таком статусе годами, что не помешало ему провести сильный Евро-2020 и наказать двумя голами сборную Австрии в полуфинале отбора в ЧМ-2022.

Рецепт успеха против такого коллектива примерно тот же, что и в победе Украины над Шотландией. Подопечные Александра Петракова должны опустить мяч на землю и держать его под контролем, не позволяя сопернику свести игру в 250+ единоборств с хаосом и кучей навесов. На Хэмпден-Парк наши футболисты в целом выполнили эту задачу, но не все было однозначно хорошо.

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Из плюсов стоит отметить, что наша сборная на фоне таких коллективов как Уэльс и Шотландия демонстрирует просто барселоновскую культуру работы с мячом. Мы не просто владели мячом 58% игрового времени – доминирование "сине-желтых" было завернуто в грамотную структуру с комбинационными треугольниками во всех третях поля, с позиционной ротацией и смелыми действиями центральных защитников. При потере включался интенсивный контрпрессинг. На все это хватало сил, класса и дисциплины. Как следствие, Украине удалось прорвать прессинг шотландцев, отбросив их в средний блок, получив свободу в первой фазе атаки и конвертировав тотальное преимущество в два эффектных гола.

Говоря проще, Украина играла с посредственным коллективом именно так, как должна играть интеллектуальная команда с высококлассными футболистами уровня Лиги чемпионов и с лидерами европейских топов в составе. И забила в таком футболе два гола (третий прошёл в другом рисунке игры). Это говорит о классе и об умении его реализовывать.

Впрочем, у нас есть и ощутимые проблемы. Единоборств в Шотландии, при всех стараниях их избежать, было все равно многовато (240 эпизодов), а воздух остался за соперником. Стиль игры Украины помог сделать количество таких эпизодов значительно меньше, чем хотели британцы – и пока были силы, мы выдерживали их футбол. Загвоздка заключается в том, что "сине-желтые" не могут отбегать в одном темпе более 60 минут, а равноценной замены уставшим лидерам нет. Единственный вариант – это отказ от затяжных перепасовок и переход на контратакующую модель.

Именно здесь у Уэльса могут появиться реальные шансы, ведь без фирменного контроля мяча Украина теряет контроль над игрой. Точность пасов падает процентов на 20, прессинг выключается, владение уменьшается чуть ли не вдвое. Шотландцы в таком режиме легко свели матч к отдельным.эпизодам, навязав кучу единоборств, пуляя мяч в штрафную и организовав десяток контратак (против 0 на старте второго тайма). Как следствие, получили ряд хороших шансов забить третий гол и еще больше шансов пропустить сразу два мяча.

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Украина не контролирует игру при работе через "быстрые фланги". Для такого футбола необходимо иметь очень мощную систему подстраховок с качественной обороной, но это не о нас. Защитникам не хватает игровой практики, а сами они очень неубедительно чувствуют себя при чтении кроссов. К сожалению, избежать данного проседания нам не удастся, так что сценарий матча против Шотландии выглядит наиболее правильным для сегодняшней встречи. Украина либо решит все через 60 минут, либо заставит пить валидол.

Впрочем, никто не обещал, что матч за право сыграть на Чемпионате мира будет легким.

Кадровая ситуация

Валлийцы в недавнем матче Лиги наций против Польши выставили полурезервный состав, оставив всех лидеров в запасе. Сегодня все они должны выйти в основе. Аналогичная ситуация и в нашем лагере – ни один игрок не получил повреждений. Не видим никаких причин, чтобы Александр Петраков не выставил тот же старт, что и на матч против Шотландии.

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Ориентировочные составы на матч Уэльс – Украина

Уэльс: Хеннесси Родон, Ампаду, Дэвис – Робертс, Рэмзи, Аллен, Уильямс – Уилсон, Бейл, Джеймс

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры не видят явного фаворита в паре, однако сугубо символическое предпочтение конторы отдают валлийцам. Сказывается фактор Бейла и "болезнь вторых матчей", присущая сборной Украины – у нас постоянно возникали проблемы после успешных поединков. Сейчас эта особенность еще и накладывается на невнятные кондиции.

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Впрочем, матч против Шотландии показал, что у украинцев все в порядке с настроем, да и проблемы с физической готовностью несколько переоценены – да, после 60-й минуты Украина непременно станет проседать, однако к тому моменту она способна демонстрировать чрезвычайно высокий темп и интенсивность. Шотландия их не выдержала. Уэльс ничем не сильнее.

Забить валлийцам будет труднее, ведь их оборона очень агрессивно работает по мячу. Она допускает немного ударов с пределов собственной штрафной, да еще и блокирует большинство из них – впрочем, это преимущество компенсируется недостатками при позиционной игре. "Драконы" тоже мало чем отличаются от скоттов, хотя здесь есть лидер Тоттенхэма. У "тартановой армии" не было в составе ведущего защитника (Тирни).

Нам кажется, что сценарий встречи не будет сильно отличаться от того, что удалось увидеть на Хэмпден Парк. Этому просто нет причин – Уэльс так же посредственен, как и Шотландия, а его неплохой состав компенсируется простотой организации игры. Пока будут силы, Украина будет доминировать. Когда Украина доминирует, она забивает голы. Хорошие голы. Да и моментов у нас хватает.

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В этом матче может быть немного больше нервов, чем четыре дня назад, однако у нашего коллектива слишком много опыта топ-матчей – все наши игроки имеют опыт ЛЧ, причем большинство играло в плей-офф. Вряд ли сегодня "сине-желтые" как-нибудь поплывут. Трудно будет в последние 30 минут – там, возможно, Бэйл что-то и забьет, но вообще Украина доказала способность держать удар. Поэтому мы ставим на победу подопечных Александра Петракова.

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