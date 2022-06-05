"Во время, когда в нашей стране продолжается кровавая, изнурительная война, информационный фронт, обеспечение единой информационной политики является вопросом национальной безопасности и приоритетом для всех крупных вещателей. Поэтому общенациональный телеканал Украина, являющийся официальным транслятором матчей национальной сборной Украины по футболу, с первых дней российской агрессии является одним из ключевых производителей и трансляторов марафона "Єдині новини #UАразом".

Уэльс – Украина: где смотреть матч за выход на ЧМ-2022

В то же время мы достигли договоренностей с УЕФА о трансляции матчей нашей сборной в эфире общенационального телеканала "Индиго TV", который также входит в "Медиа Группа Украина", доступен для зрителей по всей Украине и имеет такое же покрытие, как и телеканал Украина.

Также матчи нашей сборной можно посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1" и ОТТ-платформе oll.tv. Трансляция матчей сборной на спутнике закодирована согласно требованиям УЕФА относительно соблюдения прав трансляции на другие территории.

Что касается трансляции матчей национальной сборной на других платформах, в частности, в "Дії". Организация такой трансляции требует длительной юридической процедуры и технической подготовки.

Пакет прав, которым, по соглашению с УЕФА, на сегодняшний день владеет "Медиа Группа Украина", не предусматривает передачу нами сигнала трансляции третьим сторонам, поскольку это может нарушить права всего сообщества правообладателей, участвующих в трансляции такого типа мировых спортивных событий", – цитирует заявление транслятора Tribuna.

Матч Уэльс – Украина стартует уже в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит путевку на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Уэльс – Украина: анонс решающего матча за выход на ЧМ-2022