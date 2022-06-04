"Нормально отношусь к тому, что это может быть мой последний матч во главе сборной. У тренера всегда собранный чемодан стоит в углу. Такая работа тренера во всех командах. Коллеги меня прекрасно понимают. Я ничего не боюсь. В том числе и валлийцев.

Уэльс – Украина: прогноз на матч за чемпионат мира-2022

Воины много писали сообщений ребятам. Президент УАФ привез с фронта флаг, где воины написали нам пожелания. Мы повесили этот флаг в раздевалке перед игрой. Ребята держат контакт с передовой.

Мы вызывали Игнатенко еще раньше. У него была проблема с визой, только теперь ему отдали паспорт с визой. Он только сейчас доехал, а вызвал я его раньше.

Сборная Уэльса – очень сыгранная команда. Заметна хорошая работа тренерского штаба Роберта Пейджа. Много игроков мирового уровня: Рэмзи, Бейл, Джеймс. Но и у нас хорошая команда. Завтра сойдутся равные соперники в борьбе за чемпионат мира.

Думаю, будет хорошая игра. А как все завершится – я не прогнозирую никогда. Никакого давления нет. Никто на меня не давит. Работаем в обычном режиме. Думаем о том, чтобы принести счастье нашим болельщикам, страдающим от войны. Мы сконцентрированы на игре", – сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что Украина в великолепном стиле прошла Шотландию. Финальный матч отбора на Мундиаль между Украиной и Уэльсом состоится уже 5 июня. Стартовый свисток на Кардифф Сити Стедиум раздастся в 19:00. Победитель дуэли выйдет на чемпионат мира и попадет в группу В к Англии, США и Ирану.

Шотландия – Украина: лучшая победа Петракова, грандиозный настрой команды и тревожная тенденция перед Уэльсом