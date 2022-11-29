Сборные Англии и Уэльса сойдутся в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Уэльс – Англия начнётся в 21:00 по киевскому времени. Англичанам для выхода в плей-офф будет достаточно сыграть вничью, но тогда они будут рисковать занять второе место и выйти в 1/8 на сборную Нидерланды. Сборной Уэльса обязательно нужно побеждать, а также надеяться на ничью в параллельном матче между Ираном и США.

Уэльс – Англия: анонс матча ЧМ-2022

За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на "Футбол 24". Посмотреть матч бесплатно в прямом эфире можно на Суспільному, а также на MEGOGO.

Стартовый состав Уэльса: Уорд – Н. Уильямс, Мефам, Родон, Б. Дэвис – Аллен, Ампаду – Бейл, Рэмзи, Джеймс – Мур.

Стартовый состав Англии: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллингем – Рашфорд, Кейн, Фоден.