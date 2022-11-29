Чемпионат мира-2022, 3-й тур, группа В

29 ноября, 21:00, г. Аль-Раян, стадион "Ахмед бин Али"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Сегодня мы могли бы рассказывать об ужасной статистике выступлений сборной Украины в матчах против Англии. Могли бы вспоминать разгром от "трех львов" в четвертьфинале Евро-2020. Могли бы обсчитывать шансы на прорыв в 1/8 финала ЧМ-2022 – но всего этого не будет. "Сине-желтые" проиграли Уэльсу, поэтому сейчас голову себе ломают подопечные Роба Пейджа. А мы смотрим за их футболом по телевизору.

Как и ожидалось, "драконы" чуда не сотворили, сыграв в относительно примитивном стиле. Они сыграли от разрушения игры соперника и выходили в атаки через лонгболлы, за которые цеплялся Мур. Показательно, что на последних минутах поединка с Ираном, когда надо было бросать свежих игроков в бой – заменили креативного Рэмзи. И это выглядело даже логично.

Ничью с США валлийцам удалось спасти ничью на последних минутах благодаря кроссам и пенальти, но первопричиной их успеха стал неожиданный отказ американцев от прессинга. До перерыва же островитян откровенно разрывали. В битве с Ираном за второе место валлийцы вновь не удивили – мы увидели всё ту же работу от обороны, всё те же попытки убегать в контратаки и обострять с подач.

Ирония фиаско заключалась в том, что Уэльс создал достаточно моментов для победы, однако сгорел вследствие нескольких контратак персов. Причём первый гол прилетел со случайного отскока и дальнего выстрела – ну прямо как с Украиной, когда Бэйл прибил нас штрафным ударом. К тому же, катастрофу начал Хеннеси, который выдал матч жизни с Украиной, а в поединке с Ираном получил глупое удаление.

Теперь "драконы" лежат на дне турнирной таблицы, имея в активе всего одно очко. Впрочем, для подопечных Роба Пейджа ещё не все потеряно. Сборные США (2 зачётных балла) и Иран (3) сегодня проведут личную встречу, поэтому необходимо хотя бы минимально обыграть Англию и надеяться на ничью конкурентов. Валлийцы тогда бы имели лучшую разницу голов, прорвавшись на вторую строчку группы В.

Если бы подопечные Гарета Саутгейта не разгромили Иран, то существовал бы риск пролететь мимо плей-офф. "Три льва" набрали всего четыре очка, однако при разнице голов +4 они могут не переживать – финалисты Евро уже на 99% прошли в 1/8 финала ЧМ-2022. К тому же, уничтожение персов со счётом 6:2 снизило давление на сборную.

Нулевой ничьей с американцами никто не удивился, ведь островитяне за последние годы приучили фанов к прагматизму (хотя без саркастических мемов не обошлось). Выгодный результат в матче с сильным оппонентом добыли, а большего этой команде и не нужно. Впрочем, отсутствие победы над США случилось не только и не столько благодаря прагматизму – британцев ещё и переиграли тактически.

В большей степени это касается первого тайма, в котором "звёздно-полосатые" удивили переходом на схему 4-4-2 и отказом от высокого прессинга. Несмотря на это, Англия продемонстрировала проблемы с продвижением мяча – выходы через опускание опорника накрывались Пулишичем, а розыгрыши в первой фазе большим количеством футболистов приводили к дефициту игроков впереди. Центрбеки же не исполняли проходов с мячом, хотя Магуайр и Стоунз это умеют.

Во втором тайме подопечные Гарета Саутгейта смогли подстроиться, однако моментов почти не возникало. Здесь можно вспомнить и поединок с Ираном – в первые 35-40 минут "три льва" не создали ни одного момента с игры, хотя персы выставили довольно дырявый "автобус". Уэльс же не менее закрыт у своих ворот, да и в центре поля "драконы" разрушают игру хорошо.

Матч на стадионе Аль-Байт покажет, имеют ли атакующие проблемы Англии системный характер. От валлийцев же сегодня можно ожидать несколько десятков подач в направлении Мура и Бэйла. На стандартах "драконы" остаются опасными, однако здесь подопечные Роба Пейджа нарываются на один важный нюанс – Англия на стандартах и кроссах выглядит ещё лучше.

Словом, сегодня болельщики получат шанс посмотреть на олдскульный британский футбол. А могли бы смотреть на сборную Украины...

Ориентировочные составы на матч Уэльс – Англия

Уэльс: Уорд – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Аллен, Рэмзи, Уильямс – Джеймс – Мур, Бэйл

Англия: Пикфорд – Стоунз, Дайер, Магуайр – Триппьер, Райс, Беллингем, Шоу – Сака, Кейн, Стерлинг

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Почему-то рисунок игры выглядит предсказуемым. Ожидаем увидеть что-то вроде поединка США против Уэльса, только теперь в роли американцев выступят подопечные Гарета Саутгейта. Они тоже будут контролировать мяч и прессинговать, но с игры создадут мало – как в первые 40 минут с Ираном или в течение 90 минут в предыдущем туре.

Уэльс же станет достаточно организованно отбиваться и контратаковать. Будут подачи, что-то прилетит со стандартов, а где-то Мур создаст панику в штрафной. Залетит – хорошо, а не залетит – ну, команда старалась. Именно поэтому очень обидно смотреть, как "драконы" выступают на Мундиале вместо Украины.

Разница между сборными предыдущими соперниками Уэлсьа и сборной Англии заключается в работе на стандартах. Подопечные Гарета Саутгейта и защищаются при них лучше, и забивают с подобных ситуаций регулярно. Эта изюминка имеет огромное значение для традиционно низовых поединков "трёх львов" – и сегодня она тоже должна проявиться.

Уэльс с таким соперником не сталкивался уже давно, поэтому мы поставим на победу англичан.