Збірні Англії та Уельсу зійдуться у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Уельс – Англія розпочнеться о 21:00 за київським часом. Англійцям для виходу в плей-офф буде достатньо зіграти внічию, але тоді вони ризикуватимуть посісти друге місце та вийти до 1/8 на збірну Нідерланди. Збірній Уельсу обов'язково треба перемагати, а також сподіватися на нічию у паралельному матчі між Іраном та США.

Уельс – Англія: анонс матчу ЧС-2022

За текстовою онлайн-трансляцією поєдинку можна стежити на "Футбол 24". Подивитися матч безкоштовно у прямому ефірі можна на Суспільному, а також на MEGOGO.

Стартовий склад Уельсу: Уорд – Н. Вільямс, Мефам, Родон, Б. Девіс – Аллен, Ампаду – Бейл, Ремзі, Джеймс – Мур.

Стартовий склад Англії: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллінгем – Рашфорд, Кейн, Фоден.