Бывший форвард немецкого Хоффенхайма, английского Ньюкасла, лондонского Челси, стамбульского Бешикташа и ряда других европейских команд Демба Ба решил повесить бутсы на гвоздь.

Сенегальский нападающий завершил игровую карьеру и объявил о таком шаге в своем твиттере.

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На профессиональном уровне Ба дебютировал за скромный французский Руан еще в сезоне 2005/06. Затем он отыграл сезон за бельгийский Мускрон, откуда перебрался в Хоффенхайм. В немецком первенстве африканец провел 4,5 года и переехал на Туманный Альбион.

Полгода Ба играл за Вест Хэм. Перед сезоном 2011/12 центрфорвард стал игроком Ньюкасла и провел в составе "сорок" результативные полтора сезона. Зимой 2013 года он оказался в Челси, но стать основным на Стэмфорд Бридж так и не сумел.

Из Лондона Демба Ба уехал в турецкую Суперлигу. Там он с двумя перерывами на вояжи в Китай защищал цвета Бешикташа, Гезтепе и Башекшехира. В Поднебесной сенегалец выступал за Шанхай Шэньхуа.

Ба дважды становился чемпионом Турции, а в декабре 2011-го получил приз игроку месяца в АПЛ.

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