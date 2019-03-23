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Уильям Карвалью: Украина очень хорошо защищалась

01:33 15 Читати українською
Уильям Карвалью: Украина очень хорошо защищалась
Уильям Карвалью / A Bola

Форвард сборной Португалии Уильям Карвалью прокомментировал ничью с Украиной.

 

"Мы хотели получить 3 очка, но мы противостояли команде, которая организована защищалась и все 11 игроков были по линии мяча. Было очень трудно завершить атаку.

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

Мы хорошо играли, но, к сожалению, не преуспели. Надо хорошо отдохнуть и восстановиться на следующую игру", – цитирует Карвалью A Bola.

В следующем матче сборная Португалии дома примет Сербию, тогда как Украина сыграет на выезде с Люксембургом.

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Вильям Карвалью Вильям Карвалью Португалия Португалия Украина Украина Евро-2020 Португалия - Украина
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