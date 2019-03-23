Вільям Карвалью: Україна дуже добре захищалась

Форвард збірної Португалії Вільям Карвалью прокоментував нічию з Україною.

"Ми хотіли здобути 3 очки, але ми протистояли команді, яка організовано захищалась і всі 11 гравців були за лінією м'яча. Було дуже важко завершити атаку.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми добре грали, але, на жаль, не досягли успіху. Треба добре відпочити та відновитись на наступну гру", – цитує Карвалью A Bola.

У наступному матчі збірна Португалії вдома прийматиме Сербію, тоді як Україна зіграє на виїзді із Люксембургом.

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