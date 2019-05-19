Компани написал фанатам открытое письмо – ветеран завершил выступления за Манчестер Сити

Капитан английского Манчестер Сити Венсан Компани эмоционально попрощался с болельщиками "горожан". Бельгиец решил уйти из команды после завоевания требла в уходящем сезоне.

"Мы только что стали свидетелями невероятного сезона. Моего 11-го в качестве "голубого". И я не могу поверить, что пишу это, и моего последнего в статусе игрока Сити. Много раз я представлял этот день, несколько лет чувствовалось, что конец уже близко, но все равно кажется нереальным.

Компани официально покидает Манчестер Сити

Ман Сити дал мне все. Я пытался вернуть взамен все, что мог. Как часто кто-то получает шанс завершить такой важный раздел, представляя клуб с такими великими историей и традициями, в столь потрясающем стиле? Пришло мое время уходить.

Помню безграничную доброту, которой меня окружили в Манчестере. Никогда не забуду болельщиков Сити, которые были рядом в хорошие времена и, в особенности. в плохие. Несмотря на все вы поддерживали меня и вдохновляли не сдаваться", – написал Компани в своем Facebook.

Ветеран перешел в Манчестер Сити в 2008 году и завоевал с "горожанами" 12 трофеев, среди них – 4 титула чемпионов Англии. Именно он феноменальным голом Лестеру приблизил чемпионство Манчестер Сити в сезоне 2018/19.

Полный текст письма Компани:

Компани – чудо: 27 травм, 37 неудачных попыток подряд и первый успех 12 лет спустя, или Ливерпуль официально проклятый