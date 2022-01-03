Львовский клуб может получить жесткие санкции от Союза европейских ассоциаций. Все из-за старых Карпат.

УЕФА собирается запретить трансферную деятельность "львам", утверждает Meta-ratings . В организации считают новые Карпаты правопреемниками старых, которые в прошлом сезоне исчезли из футбольной карты Украины.

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Но львовский клуб, которому всего год, надеется, что УАФ сможет доказать УЕФА, что команда не имеет отношения к старому одноимённому коллективу. Следовательно, не является правопреемником, из-за чего санкции не могут быть применены.

Напомним, что команда Андрея Тлумака лидирует в группе А Второй лиги. Преимущество над ближайшим преследователем составляет 2 зачетных балла.

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