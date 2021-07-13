Поведение болельщиков Англии во время и после финального матча Евро-2020 против Италии (1:1, пен. 2:3) будет расследоваться дисциплинарным комитетом УЕФА, сообщает The Guardian.

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Будет рассматриваться не только эпизод с избиением итальянских фанов, во внимание примут также метание пиротехники, выбегание на поле, освистывание национального гимна соперника.

Наказанием для FA может стать запрет на посещение фанатами домашних международных матчей сборной Англии.

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