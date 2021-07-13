Поведінка вболівальників Англії під час і після фінального матчу Євро-2020 проти Італії (1:1, пен. 2:3) буде розслідуватись дисциплінарним комітетом УЄФА, повідомляє The Guardian.

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Розглядатиметься не лише епізод з побиттям італійських фанів, до уваги візьмуть жбурляння піротехніки, вибігання на поле, освистування національного гімну суперника.

Покаранням для FA може стати заборона на відвідування фанатами домашніх міжнародних поєдинків збірної Англії.

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