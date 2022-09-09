Союз европейских ассоциаций в своем стиле не высказался против проведения контрольного поединка с участием сборной оккупантов и боснийцев.

Прежде чем дать согласие на встречу с террористами Босния и Герцеговина направила официальный запрос УЕФА о возможности принять участие в матче, сообщает Istraga .

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Союз европейских ассоциаций отметил, что товарищеские поединки не проходят под его эгидой и не входят в сферу его ответственности, поэтому ограничения не распространяются. Союз ссылается на статью 6 Регламента ФИФА о проведении международных встреч.

"Хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против того, чтобы ФФ Боснии и Герцеговины провела товарищеский матч против Российского футбольного союза (РФС) на территории РФ", – говорится в заявлении.

Напомним, сегодня боснийцы подтвердили, что проведут матч с захватчиками 19 ноября в Санкт-Петербурге. Помимо европейской сборной, россияне запланировали спарринги с Кыргызстаном и Ираном.

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