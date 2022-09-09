Представители оккупантов договорились о проведении сразу нескольких товарищеских матчей. Однако соперники надолго запятнали свое имя.

Недавно на России объявили, что их сборная осенью сыграет три спарринга. Первым визави станет Кыргызстан, вторым – Иран, а по третьему велись переговоры, а согласия достигли сегодня.

О хороших соперниках нельзя мечтать: на России радуются, что уговорили Кыргызстан сыграть товарищеский матч

Пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины сообщила, что ее сборная приняла предложение России провести товарищеский матч. Он намечен на 19 ноября, боснийцы даже согласились ехать к террористам в Санкт-Петербург.

Напомним, оккупанты сейчас изолированы от международного футбола: ФИФА и УЕФА выбросили все команды с сезона 2022/23 из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня уже 198-й день войны.

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