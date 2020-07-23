УЕФА наказал Фенербахче за финансовые нарушения

Турецкий Фенербахче снова нарвался на штрафные санкции от Европейского союза ассоциаций. Теперь стамбульцы пострадали из-за невыполнения предыдущих договоренностей с функционерами.

Фенербахче наказан из-за невыполнения условий подписанного в 2016 году соглашения, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Желтые канарейки" обязались достичь безубыточности, однако не справились с заданием. Теперь с турецкого гранда взыщут по 2 млн евро призовых в ближайшие два сезона еврокубков. Этот штраф могли сократить до 1 млн в евровалюте, если бы стамбульцы реструктуризировали долг к октябрю 2019-го. Однако, менеджмент Фенербахче не смог обеспечить выполнение такого условия.

К слову, за тур до конца чемпионата "желтые канарейки" занимают 7-е место, набрав 50 очков. При любом исходе матча против Ризеспора 25 июля финальная позиция Фенербахче не изменится.

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