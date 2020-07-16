Манчестер Сити провел переговоры с президентом УЕФА после решения CAS

Президент УЕФА Александр Чеферин и владелец Манчестер Сити Халдун аль-Мубарак пытаются улучшить отношения после длительной вражды.

Чеферин встретился с президентом Манчестер Сити Халдуном аль-Мубараком в онлайн-режиме, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что функционеры провели плодотворное собеседование, следствием которой станет прекращение вражды между УЕФА и Манчестер Сити. Кроме того, обе стороны настроены на дружеские отношения между клубом и ассоциацией.

Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию манкунианцев на решение УЕФА, поэтому "горожане" сыграют в Лиге чемпионов сезона 2020/21.

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