УЄФА покарав Фенербахче за фінансові порушення

Турецький Фенербахче знову отримав штрафні санкції від Європейського союзу асоціацій. Тепер стамбульці постраждали через невиконання попередніх домовленостей з функціонерами.

Фенербахче покараний за невиконання умов підписаної в 2016 році угоди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Жовті канарки" зобов'язались досягнути беззбитковості, проте не впоралися із завданням. Тепер з турецького гранда стягнуть по 2 млн євро призових у найближчі два сезони єврокубків. Цей штраф могли скоротити до 1 млн у євровалюті, якщо б стамбульці реструктуризували борг до жовтня 2019-го. Проте, менеджмент Фенербахче не зміг забезпечити виконання такої умови.

До слова, за тур до кінця чемпіонату "жовті канарки" посідають 7-ме місце, набравши 50 очок. За будь-якого результату матчу проти Різеспора 25 липня фінальна позиція Фенербахче не зміниться.

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