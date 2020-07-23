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УЄФА покарав Фенербахче за фінансові порушення

13:54 - Читать на русском
УЄФА покарав Фенербахче за фінансові порушення
Розпач "жовтих канарок" / Seskim Photo

Турецький Фенербахче знову отримав штрафні санкції від Європейського союзу асоціацій. Тепер стамбульці постраждали через невиконання попередніх домовленостей з функціонерами.

Фенербахче покараний за невиконання умов підписаної в 2016 році угоди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Жовті канарки" зобов'язались досягнути беззбитковості, проте не впоралися із завданням. Тепер з турецького гранда стягнуть по 2 млн євро призових у найближчі два сезони єврокубків. Цей штраф могли скоротити до 1 млн у євровалюті, якщо б стамбульці реструктуризували борг до жовтня 2019-го. Проте, менеджмент Фенербахче не зміг забезпечити виконання такої умови.

До слова, за тур до кінця чемпіонату "жовті канарки" посідають 7-ме місце, набравши 50 очок. За будь-якого результату матчу проти Різеспора 25 липня фінальна позиція Фенербахче не зміниться.

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Теги
Фенербахче Фенербахче УЄФА Туреччина Фінансовий fair-play футбольні фінанси
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