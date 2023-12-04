Как сообщает BBC, УЕФА приступил к расследованию причины возникновения звуков порно во время жеребьевки группового этапа Евро-2024.

Жеребьевка Евро-2024 завершилась курьезом – звуки порно во время церемонии.

Блогер Дэниел Jarvo Джарвис, специализирующийся на розыгрышах, опубликовал в соцсетях видео, где признается в содеянном. Он опубликовал видео, как во время церемонии звонит на телефон, пронесенный им самим или его помощником в зал.

В качестве рингтона на устройстве были установлены непристойные звуки, на которые обратили внимание присутствующие, в частности ведущий Федерико Маркетти.

"Это сделали мы! Мы пробрались туда, мы оставили там телефон, мы позвонили на него – и вот звуки секса на жеребьевке Евро-2024", – сказал пранкер на видео.