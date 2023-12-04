УЕФА начал расследование относительно звуков порно во время жеребьевки – пранкер признался в дерзкой выходке
Женские стоны, раздававшиеся во время жеребьевки Евро-2024, оказались розыгрышем.
Как сообщает BBC, УЕФА приступил к расследованию причины возникновения звуков порно во время жеребьевки группового этапа Евро-2024.
Жеребьевка Евро-2024 завершилась курьезом – звуки порно во время церемонии.
Блогер Дэниел Jarvo Джарвис, специализирующийся на розыгрышах, опубликовал в соцсетях видео, где признается в содеянном. Он опубликовал видео, как во время церемонии звонит на телефон, пронесенный им самим или его помощником в зал.
В качестве рингтона на устройстве были установлены непристойные звуки, на которые обратили внимание присутствующие, в частности ведущий Федерико Маркетти.
"Это сделали мы! Мы пробрались туда, мы оставили там телефон, мы позвонили на него – и вот звуки секса на жеребьевке Евро-2024", – сказал пранкер на видео.