Жіночі стогони, які лунали під час жеребкування Євро-2024, виявилися розіграшем.

Як повідомляє BBC, УЄФА розпочав розслідування причини виникнення звуків порно під час жеребкування групового етапу Євро-2024.

Жеребкування Євро-2024 завершилось курйозом – звуки порно під час церемонії

Блогер Деніел Jarvo Джарвіс, що спеціалізується на розіграшах, опублікував в соцмережах відео, де зізнається у скоєному. Він опублікував відео, як під час церемонії телефонує на телефон, пронесений ним самим або його помічником до зали.

Як рингтон на пристрої було встановлено непристойні звуки, на які звернули увагу присутні, зокрема ведучий Федеріко Маркетті.

"Це зробили ми! Ми пробралися туди, ми залишили там телефон, ми подзвонили на нього – і ось звуки сексу на жеребкуванні Євро-2024", – сказав пранкер на відео.