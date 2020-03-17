УЕФА хочет получить огромную компенсацию за перенос Евро-2020, – The Athletic

УЕФА назвал условие, при котором сможет перенести Евро-2020 на следующий год.

УЕФА потребует 275 млн фунтов стерлингов от клубов и национальных чемпионатов за перенос Евро-2020, информирует The Athletic.

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Именно в такую сумму союз оценил расходы на организацию турнира в 2021 году. Одной из причин такого решения может стать то, что национальные чемпионаты планируют доиграть сезон, когда стихнет пандемия коронавируса.

Напомним, что уже сегодня, 17 марта, УЕФА проведет онлайн-заседание с представителями чемпионатов для решения дальнейших планов по международных соревнований. Добавим, что большинство европейских соревнований приостановлены из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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