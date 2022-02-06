"Мы никогда не вели переговоры с Баварией. Была только устная попытка. Мы встретились, поговорили об этом, и я уже тогда дал понять, что игрок думает, продлевать ли ему контракт. Дело было совсем не в деньгах. Разговор планировался в январе. Никлас проводил Рождество со своей семьей, позвонил мне по телефону и сказал: "Я этого больше не хочу. Я не хочу, чтобы эта встреча состоялась".

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К деньгам это вообще не имеет отношения. Я говорил с Хасаном Салихамиджичем о возможном продлении контракта, это было поздней осенью прошлого года – за шесть или семь месяцев до окончания его контракта. К тому времени Зюле уже решил и сказал мне: "Я хочу попробовать что-нибудь другое". Новый клуб уже определен. Никлас принял решение, и я удивлюсь, если он передумает", – рассказал Струт в эфиреSport1.

Напомним, в 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за Никласа. В футболке Баварии Зюле провел 158 матчей, в нынешнем сезоне – 25. Летом этого года у защитника завершается контракт, который он отказался продлевать.

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