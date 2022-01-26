Оливер Кан – легенда Баварии и глава правления клуба – рассказал о ситуации с Никласом Зюле, у которого летом истекает контракт.

Недавно появилась информация, что 26-летний центрбек покинет клуб свободным агентом, поскольку не захотел подписывать новое соглашение. Оливер Кан не стал отрицать этот факт.

"Конечно, это неприятно. Переговоры с Никласом продолжались несколько месяцев – клуб сделал ему очень хорошее предложение, но иногда бывает так, что стороны не достигли согласия. В Баварии он стал одним из лучших центральных защитников, демонстрируя невероятную игру в течение пяти лет.

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Думаю, что клуб всегда с уважением относился к нему. То, что мы потеряем Зюле бесплатно – не очень хорошо, но Бавария не является единственным клубом, оказавшимся в такой ситуации. Вспомните хотя бы Килиана Мбаппе. На рынке такое случается.

Всё нормально. Бавария всегда оставалась на вершине, даже не тратя больших денег. Кем мы заменим Зюле? Есть Лукас Эрнандес, Упамекано, Павар может сыграть в центре. Не забывайте о Куасси", – цитирует Кана Bayern&Germany.

В 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за Никласа. В футболке Баварии Зюле провел 158 матчей, в нынешнем сезоне – 25.

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