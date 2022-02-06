"Ми ніколи не вели переговори з Баварією. Була лише усна спроба. Ми зустрілися, поговорили про це, і я вже тоді дав зрозуміти, що гравець думає, чи продовжувати йому контракт. Справа була зовсім не в грошах. Розмова планувалася у січні. Ніклас проводив Різдво зі своєю сім'єю, зателефонував мені та сказав: "Я цього більше не хочу. Я не хочу, щоб ця зустріч відбулася".

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До грошей це взагалі не має стосунку. Я говорив з Хасаном Саліхаміджичем про можливе продовження контракту, це було пізньої осені минулого року — за шість чи сім місяців до закінчення його контракту. На той час Зюле вже вирішив і сказав мені: "Я хочу спробувати щось інше". Новий клуб уже визначений. Ніклас ухвалив рішення, і я здивуюся, якщо він передумає", – розповів Струт у ефірі Sport1.

Нагадаємо, у 2017-му Баварія заплатила Хоффенхайму 20 млн євро за Нікласа. У футболці Баварії Зюле провів 158 матчів, у нинішньому сезоні – 25. Влітку цього року в захисника завершується контракт, який він відмовився продовжувати.

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