Минай – Динамо: воспитанник киевлян не сыграет против "бело-синих"

Главный тренер Миная Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка Украины против Динамо.

"В целом настроение у команды хороший, иначе и быть не может, ведь к нам приезжает хороший, именитый соперник, и этап полуфинала Кубка говорит сам за себя, поэтому с настроением у нас все в порядке.

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У нас только одна потеря – выбыл Олег Маик, который имеет проблемы с коленом. Кстати, он в свое время играл за молодежную команду Динамо и Динамо-2. Колено беспокоит его уже в течение последних трех месяцев, сейчас боль обострилась, и он не будет участвовать в предстоящей встрече.

Тесты на COVID-19? Да, конечно, мы их сделали сегодня утром и ожидаем завтра результаты. Никаких проблем не должно быть, ведь мы уже сдавали такие тесты раньше, и все было хорошо", – приводит слова Кобина официальный сайт Динамо.

Напомним, матч полуфинала Кубка Украины Минай – Динамо состоится 17 июня, начало в 14:00.

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