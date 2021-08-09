"Можно сказать, что в последний момент некоторые обстоятельства изменились. Действительно, мы говорили, что все пройдет гладко, но юридические вопросы с расторжением соглашения Реброва с его клубом, похоже, оттягивают подписание контракта. Надеемся на позитив, ведь Ребров является прерогативным выбором на должность тренера сборной Украины.

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Мы, как ассоциация, должны быть готовы к любой ситуации. Конечно же, будем рассматривать и других кандидатов. Можно ли сказать, что 12 августа будет поставлена ​​точка, и Ребров приедет на исполком? Верим в это. Впрочем, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч уже скоро в Казахстане, потом дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать", – заявил Протасов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Ребров подписал контракт с Аль-Айном 6 июня, однако не провел ни одного официального матча. О внезапном уходе Шевченко из сборной Украины стало известно 1 августа.

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