Сегодня, 5 сентября, состоялось заседание дела о продолжении меры пресечения генсеку УАФ Юрию Записоцкому. Прокурор предоставил документы, по которым якобы были уплачены средства бывшему куратору системы судейства в профессиональном футболе Украины Пьерулуиджи Коллине. Есть все признаки того, что на бумагах фигурировала фальшивая подпись именитого итальянца, сообщает FootballHub.

Летом 2015 года между тогда еще ФФУ и Коллиной были подписаны два документа. Первый – 18 июня о продлении контракта. Впрочем, 1 июля года было подписано дополнительное соглашение, согласно которому Коллине увеличили зарплату на 678 тысяч евро. Здесь самое интересное – подписи Пьерлуиджи на двух документах совершенно разные.

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На заседании этот факт подтвердил и Владимир Генинсон, который якобы подписывал документ со стороны ФФУ. Бывший исполнительный директор организации сегодня заявил, что он никогда его не подписывал и добавил, что часто видел подписи Коллины. Генинсон может подтвердить, что в документе от 1 июля 2015 года не подпись итальянца.

Следствие пришло к выводу, что данными действиями создана видимость факта задолженности УАФ перед итальянским судьей. В то же время сторона защиты так и не предоставила актов приема-передачи предоставленных услуг, за которые заплатили Пьерлуиджи Коллине. По итогам заседания следственный судья удовлетворила ходатайство прокурора и продлила меру пресечения Записоцкому на 60 суток, до 3 ноября включительно.

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