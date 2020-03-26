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УАФ оценила возможность переноса финала Кубка Украины

22:09 16 Читати українською
УАФ оценила возможность переноса финала Кубка Украины
Олег Протасов / Фото из открытых источников

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов поделился мыслями относительно доигрывания Кубка Украины.

"Все соревнования в Украине приостановлены. Ждем окончания карантина, а потом будем корректировать все наши даты и планы. Пока никаких изменений даты и места проведения финала нет.

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Но давайте не забывать и о полуфиналах, которые должны были состояться 15 апреля. Уже очевидно, что в этот день матчи точно не пройдут. Соответственно, нужно будет утверждать новую дату этих встреч. Поэтому ждем завершения карантина, чтобы решить этот вопрос.

Тернополь остается местом проведения финала Кубка Украины, готовится к проведению матча, хотя введение карантина и внесло определенные коррективы в этот процесс", – сказал Протасов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, в полуфинальных парах сыграют Динамо с Минаем и Мариуполь с Ворсклой. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая.

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Олег Протасов Кубок Украины 2019/20 УАФ Кубок Украины
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