Тренер УПЛ озвучил оригинальное предложение о завершении чемпионата и Кубка Украины

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился мнением о том, как нужно завершить важнейшие футбольные соревнования в Украине.

"Первое место не разыгрывается, уже есть чемпион. Основная проблема – второе место. Мудрым решением было бы сыграть 22 тура и закончить. Сыграв 23-й тур, будет неприятный прецедент: надо будет доигрывать, со зрителями или без, и проводить дополнительные матчи. Если мы говорим о втором и третьем местах, можно сделать нейтральный матч без зрителей и нейтральном поле.

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Также встанет вопрос Кубка Украины. Мариуполь как полуфиналист готов провести Финал четырех, когда оставшиеся матчи будут сыграны за 4 дня. Мы с тренерским штабом обсуждали это. С этим будут проблемы, ведь чемпионат можно приостановить, а Кубок нужно доиграть. Можно сделать мини-турнир для четырех команд на нейтральном поле", – поделился Бабич в эфире телеканала Футбол.

Напомним, футбольные соревнования в Украине остановлены до 15 мая из-за пандемии коронавируса.

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