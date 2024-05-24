На встрече журналистов с Андреем Шевченко вопрос взаимоотношений с россиянами оказался сложнее, чем ожидали

Российская пресса с позицией определилась еще в 1999-м

Президент УАФ Андрей Шевченко вместе с Генсеком УАФ Игорем Грищенко провел встречу с журналистами. Основной темой обсуждения стала финансовая смета, но внимания уделили и другим аспектам – в частности, модели поведения с российской прессой, которую УЕФА любезно пригласил на Евро-2024.

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Конкретный вопрос задали представители издания UA-Футбол: "Проводила/будет ли проводить УАФ инструкцию с игроками и болельщиками сборной Украины относительно контактов с этими журналистами вроде того, как НОК выработал протокол поведения украинских спортсменов с так называемыми "нейтральными" на Олимпиаде?"

Этот вопрос вызвал оживленные дискуссии в конференц-зале Дома футбола. Журналист Сергей Болотников уточняет, о чем шёл разговор: "Целая дискуссия, что делать с российскими журналистами на Евро – как их узнать, избегать, отвечать ли им что-то".

Участники встречи сообщают, что чётких ответов от руководства УАФ так и не прозвучало. "Единого решения нет", – резюмировал Сергей Болотников.

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