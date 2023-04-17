Журналист Михаил Спиваковский рассказал о ситуации с запретом участия сборным Украины в международных соревнованиях, на которых принимают участие россияне или белорусы.

Недавно Минмолодьспорта возмутило общество решением запретить всем сборным Украины участвовать в соревнованиях, где могут быть россияне или белорусы. Это грозит и национальной сборной по футболу, поскольку в отборе к Евро-2024 есть сборная Беларуси.

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"По моей информации, УАФ направила запрос в министерство молодежи и спорта, чтобы им объяснили, как это читать, с какой стороны: слева, справа, сверху, снизу. Они пока не получили никакого ответа", – рассказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, в квалификации на чемпионат Европы-2024 "сине-желтые" под руководством Руслана Ротаня сыграли один матч. В Лондоне сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:2.

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