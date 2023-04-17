Журналіст Михайло Співаковський розповів про ситуацію з забороною участі збірним України в міжнародних змаганнях, на яких беруть участь росіяни чи білоруси.

Нещодавно Мінмолодьспорту збурило суспільство рішенням заборонити усім збірним України брати участь в змаганнях, де можуть бути росіяни чи білоруси. Це загрожує і національній збірній з футболу, оскільки у відборі до Євро-2024 є збірна Білорусі.

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"За моєю інформацією, УАФ направила запит до міністерства молоді та спорту, щоб їм пояснили, як це читати, з якого боку: зліва, праворуч, згори, знизу. Вони поки що не отримали ніякої відповіді", – розповів Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 "синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня зіграли один матч. У Лондоні збірна України програла Англії з рахунком 0:2.

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