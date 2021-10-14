Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко не делает трагедии из ничьей против боснийцев (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду.

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Босния – хороший коллектив, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать прошлую игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.

Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно бороться. Уверен, что у нас все получится", – сказал Ярмоленко для Футбол NEWS.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

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