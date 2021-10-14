Лідер збірної України Андрій Ярмоленко не робить трагедії з нічиєї проти боснійців (1:1) в рамках відбору до ЧС-2022.

"Нам потрібно перемагати, і ми можемо перемогти цю команду.

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Боснія – хороший колектив, як і ми. Все буде вирішуватися там, потрібно буде добре підготуватися – розібрати минулу гру, що робили правильно і неправильно. Все залежить від нас.

Так, набрали одне очко, але ще є шанси, тому потрібно битися. Упевнений, що у нас все вийде", – сказав Ярмоленко для Футбол NEWS.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїздному матчі проти Боснії команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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