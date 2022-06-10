"Мы все еще находимся на пути к своей лучшей форме, но знаем: чтобы победить Украину завтра, нам необходимо показать максимум своих возможностей. Что касается состава, то у нас есть еще сутки на подготовку, поэтому в течение этих 24 часов мы определим, кто из футболистов лучше готов к поединку.

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Мы уже знаем, что Украина хорошо играет не в родной стране, потому что видели матчи против Шотландии и Ирландии. Так что, думаю, то, что встреча состоится на нейтральном поле, никак не повлияет на мощь нашего соперника. Какой состав сыграет против нас завтра? Неважно. У сборной Украины все футболисты высокого уровня", – приводит слова Капарроса официальный сайт УАФ.

Добавим, что завтра Украина сойдется с Арменией в рамках Лиги наций, начало матча в 16:00. Сейчас "сине-желтые" вместе с Шотландией и Арменией имеют по 3 очка, но у последних уже 2 сыгранных поединка.

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