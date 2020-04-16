toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"У меня просто не было выбора на тот момент": Бутко – о решении выступать в России

11:14 5 Читати українською
"У меня просто не было выбора на тот момент": Бутко – о решении выступать в России
Бутко в Амкаре / Сайт клуба

Защитник Леха Богдан Бутко, который принадлежит Шахтеру, вспомнил обстоятельства своего перехода в Амкар пять лет назад.

"Я знал, куда я иду. Но, если честно, я рассматривал этот трансфер исключительно с футбольной стороны. Первые два сезона в Ильичевце были продуктивными. Я прогрессировал, играл в национальной сборной. Однако, затем случился спад, стал понимать, что топчусь на месте. Чувствовал, что необходимо что-то менять. Меня очень просили остаться, но я принял решение уйти. Был даже момент, когда сидел без тренировок и футбола почти три месяца и искал команду.

Бутко не исключает, что больше не сыграет ни одного матча за Лех

Вариантов особо не было, поэтому, когда появилось предложение из Перми, все решилось довольно быстро. Мы с агентом приехали на просмотр, я прошел два сбора и только потом со мной подписали полноценный контракт. Поэтому, ситуация не выглядела так, что я рассматриваю вариант с российским или другими чемпионатами. У меня просто не было выбора на тот момент", – сказал Бутко в интервью Sports.ru.

Напомним, защитник присоединился к Амкару в феврале 2015 года, а летом 2016-го вернулся в Шахтер. Бутко получил место в заявке сборной Украины на Евро-2016, где сыграл матч последнего тура группового этапа против Польши.

Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера Динамо

blog_ava
Зидан показал, как нужно проводить время на карантине – порция мотивации от тренера Реала
07:30
151
Теги
Богдан Бутко Богдан Бутко Амкар Амкар Россия Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
37
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук