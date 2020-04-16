"У меня просто не было выбора на тот момент": Бутко – о решении выступать в России

Защитник Леха Богдан Бутко, который принадлежит Шахтеру, вспомнил обстоятельства своего перехода в Амкар пять лет назад.

"Я знал, куда я иду. Но, если честно, я рассматривал этот трансфер исключительно с футбольной стороны. Первые два сезона в Ильичевце были продуктивными. Я прогрессировал, играл в национальной сборной. Однако, затем случился спад, стал понимать, что топчусь на месте. Чувствовал, что необходимо что-то менять. Меня очень просили остаться, но я принял решение уйти. Был даже момент, когда сидел без тренировок и футбола почти три месяца и искал команду.

Бутко не исключает, что больше не сыграет ни одного матча за Лех

Вариантов особо не было, поэтому, когда появилось предложение из Перми, все решилось довольно быстро. Мы с агентом приехали на просмотр, я прошел два сбора и только потом со мной подписали полноценный контракт. Поэтому, ситуация не выглядела так, что я рассматриваю вариант с российским или другими чемпионатами. У меня просто не было выбора на тот момент", – сказал Бутко в интервью Sports.ru.

Напомним, защитник присоединился к Амкару в феврале 2015 года, а летом 2016-го вернулся в Шахтер. Бутко получил место в заявке сборной Украины на Евро-2016, где сыграл матч последнего тура группового этапа против Польши.

Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера Динамо