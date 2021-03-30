"Я надеюсь, что сборная Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира и хорошо сыграет на чемпионате Европы. Думаю, что у нас все получится, потому что у нас хорошая команда, отличные коллектив, подбор игроков и тренерский штаб.

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Думаю, сейчас все сборные умеют играть в футбол. Каждый матч будет сложным, независимо от того, с кем играем. Хотя, конечно, у той же Франции или Германии есть статус топ-сборной. Но в итоге мы увидели, что против Финляндии тоже было играть не менее трудно, чем против Франции", – цитирует Тымчика Meta-ratings.

Напомним, в марте сборная Украины уже провела два матча квалификации на ЧМ-2022 – против Франции и Финляндии. Оба завершились ничьей 1:1. Уже завтра команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Начало встречи в 21:45.

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