"Я сподіваюся, що збірна України вийде до фінальної частини чемпіонату світу і добре зіграє на чемпіонаті Європи. Думаю, що у нас все вийде, тому що у нас хороша команда, чудові колектив, підбір гравців і тренерський штаб.

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Думаю, зараз все збірні вміють грати в футбол. Кожен матч буде складним, незалежно від того, з ким граємо. Хоча, звичайно, у тієї ж Франції чи Німеччини є статус топ-збірної. Але в результаті ми побачили, що проти Фінляндії теж було грати не менш важко, ніж проти Франції", – цитує Тимчика Meta-ratings.

Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Вже завтра на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.

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