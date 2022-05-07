Хтось із цих хлопців міг спати з повією-транссексуалом / Getty Images

Один з футболістів збірної Англії регулярно користувався послугами повії-транссексуала у квітні минулого року, повідомляє The Sun.

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Кожна "зустріч" коштувала 150 фунтів. Виявилося, що ескортниця постійно знімала фотографії і записувала розмови зі своїм зірковим клієнтом. Потім вона шантажувала футболіста публічним розкриттям, якщо їй не заплатять 30 тисяч фунтів. Гравець кілька разів віддав їй менші суми, але зрештою таки вирішив звернутися в поліцію.

Справа доволі швидко закрилась, оскільки заявник не хотів розмовляти зі слідством і надавати додаткові докази із зустрічей. Повію відпустили, проте футболісту принаймні вдалося уникнути широкого розголосу історії. Джерело зазначає, що скандал вкрай негативно вплинув на його психологічний стан і рівень виступів.

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