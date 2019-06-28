"Твое тело выглядит плачевно", – Касильяс эпически потроллил Бускетса

Полузащитнику испанской Барселоны Серхио Бускетсу досталось от экс-партнера по сборной Испании, голкипера Порту Икера Касильяса за фотографию в Instagram.

Фото с Бускетсом в своем аккаунте выложил хавбек Бетиса Кристиан Тельо, отдыхающий вместе с бывшими одноклубниками.

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Фотографии с яхты у берегов Ибицы вызвали шквал комментариев. Большинство из них посвящено тому, насколько худым и физически истощенным выглядит Серхио Бускетс. В частности, легендарный экс-кипер сборной Испании и мадридского Реала Икер Касильяс назвал состояние хавбека "плачевным".

В то же время еще одна бывшая звезда "Фурии Рохи" Сеск Фабрегас выразил удивление от увиденного, поскольку знает, как тяжело работает на поле один из ведущих исполнителей "блаугранас".