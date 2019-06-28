"Твоє тіло виглядає плачевно", – Касільяс епічно потролив Бускетса

Півзахиснику іспанської Барселони Серхіо Бускетсу дісталося від екс-партнера в збірній Іспанії, голкіпера Порту Ікера Касільяс за світлину в Instagram.

Фото з Бускетсом у своєму акаунті виклав хавбек Бетіса Крістіан Тельйо, який відпочиває разом із колишніми одноклубниками.

Удари, ляпаси і синці – Супряга та Булеца пройшли посвячення в СК Дніпро-1

Світлини з яхти біля берегів Ібіци викликали шквал коментарів. Більшість із них присвячена тому, наскільки худим і фізично виснаженим виглядає Серхіо Бускетс. Зокрема, легендарний екс-кіпер збірної Іспанії та мадридського Реала Ікер Касільяс назвав стан хавбека "плачевним".

Натомість ще одна колишня зірка "Фурії Рохи" Сеск Фабрегас висловив подив від побаченого, оскільки знає, як важко працює на полі один із провідних виконавців "блаугранас".