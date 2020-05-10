Турецкий футболист задушил собственного сына, который заболел коронавирусом – убийце грозит пожизненное заключение

Турцию всколыхнула жуткая история защитника Сехера Токташа, известного по выступлениям в нескольких клубах местной Суперлиги.

Игрок Бурсы Йылдирим признался в жестоком убийстве собственного 5-летнего сына, сообщает Daily Sabah. Отец 23 апреля попал в больницу вместе с мальчиком, у которого обнаружили коронавирус. Симптомы больного усложнялись, и впоследствии его перевели в отделение интенсивной терапии. Через два часа он умер в присутствии отца, врачи признали причиной смерти тяжелое осложнение дыхания, которое является типичным признаком коронавируса. Впрочем, правда была значительно хуже – через 11 дней Токташ сам пришел в отделение полиции и признался, что собственноручно задушил ребенка.

16-летний хорватский футболист и его друг трагически погибли в ДТП – видео инцидента

"Я надел подушку на лицо сына, который лежал на спине. В течение 15 минут я давил на подушку, не поднимая ее. Мой сын боролся все это время. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку. Потом я закричал, чтобы врачи помогли снять с меня любые подозрения.

Я никогда не любил своего младшего сына после его рождения. Я не знаю, почему я не люблю его. Единственная причина, по которой я убил его в тот день – он мне не понравился. Но у меня нет никаких психических проблем", – признался Токташ в участке.

Добавим, что 31-летнего футболиста сразу арестовали и вскоре будут судить по статье "Убийство близкого родственника", за которое в Турции можно получить пожизненный срок.

Помер "італійський Джордж Бест": курив, писав вірші і грав на гітарі, а божевільними трюками довів фаната до інфаркту