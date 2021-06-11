Турция – Италия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча-открытия Евро-2020
Сборная Италии встречается с турками в первом поединке чемпионата Европы-2020. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Турция – Италия стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Турция: Чакыр – Челик, Демираль, Сеюнджу, Мераш – Йокушлу, Туфан – Языджи, Чалханоглу, Караман – Йилмаз.
Запасные: Гюнок, Байиндыр, Ундер, Токёз, Антальяли, Кабак, Унал, Кёкчю, Каведжи, Айхан, Мулдур, Дервишоглу.
Италия: Доннарумма – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржиньо, Локателли – Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Ди Лоренцо, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони.
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