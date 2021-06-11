Быть первым всегда почетно. Когда Риму среди одиннадцати европейских городов выпала честь дать старт чемпионату Европы, это воспринималось, как большое достижение. Сейчас в этом куда больше символизма. Именно Италия больше всего на континенте пострадала от коронавируса. Поединок "Скуадры адзурры" станет самым массовым публичным мероприятием на Апеннинах за последние полтора года. Трибуны культового Стадио Олимпико позволили заполнить на 25%, что составляет почти 16 тысяч зрителей. Они станут свидетелями грандиозного праздника. Матч-открытие чемпионата Европы Турция – Италия состоится уже сегодня, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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От Роберто Манчини не ожидали такого молниеносного успеха. Специалист должен был постепенно перестроить команду, смыть позор от невыхода на ЧМ-2018, а уже потом замахнуться на что-то большое. Ситуация сложилась несмного иначе. Италия выиграла все 10 матчей в квалификации на Евро-2020, текущая беспроигрышная серия насчитывает 27 поединков... Обратная сторона таких результатов – давление, под которым оказалась команда. Болельщикам не нужно много, чтобы поверить в сказку. Теперь тифози ждут от своих любимцев чуда. Итальянская пресса и эксперты не стесняются говорить об амбициях выиграть Евро-2020, хотя в рейтингах букмекеров и статистических моделей подопечные Роберто Манчини в очереди за трофеем преимущественно ближе к десятому месту.

Эта сборная Италии практически никогда не отходит от формации 1-4-3-3 с очень активными флангами атаки. Центрфорварда обычно играет Чиро Иммобиле, но это совсем не тот игрок, которого мы привыкли видеть в Лацио. Чиро выполняет большой объем работы и создает моменты и пространство для партнеров. Поэтому Иммобиле мало забивает, но у команды в целом с этим проблем нет. За время работы Манчини голами отличались более двух десятков футболистов, а с такими мастерами на флангах, как Инсинье, Кьеза и Берарди, "молчание" главного форварда – не проблема. В конце концов, всегда можно выпустить Белотти, который больше нацелен на ворота. В общем у Италии сбалансированная команда. Здесь есть молодые и жаждущие великих побед звездочки и закаленные в боях сенаторы с опытом игры в финалах ЛЧ (в случае Жоржиньо даже успешным).

Подобная ситуация и в Турции. Шенол Гюнеш подхватил команду после Мирчи Луческу, который тоже не квалифицировался на российский мундиаль. Нынешний тренер Динамо начал подпускать в состав молодежь, а преемник продолжил этот процесс. В результате турки ппредстали боевым коллективом, который в отборе набрал четыре очка в матчах с действующими чемпионами мира – французами. Хотя последним это не помешало выйти на Евро-2020 с первого места в группе. У подопечных Шенола Гюнеша есть заметная проблема – неумение "закрывать" уже выигранные матчи. Это приводит к потере побед не только над грандами вроде Германии или Хорватии, но и над скромными латышами.

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Тактически Турция более гибкая, чем её сегодняшний соперник. Единственным неизменным элементом остается ставка на оборону с молниеносными выходами в контратаки. Базовая схема 1-4-2-3-1 легко может трансформироваться в 1-4-4-2. Более того, если этого требует ситуация, Гюнеш без лишних проблем может сыграть с тремя центральными защитниками и тремя форвардами. Однако при необходимости команда вполне способна сыграть первым номером. Исполнители для этого есть. Почти половина заявки – это игроки из топ-чемпионатов Европы. Преимущественно из ведущих команд. Прежде всего нужно остерегаться креативного Хакана Чалханоглу и опытнейшего Бурака Йылмаза. Но и без этих двух найдутся те, кто может шокировать Италию.

Кадровая ситуация

Номинальные хозяева (парадоксально, но речь о турках) не имеют никаких проблем и готовы выйти на газон Стадио Олимпико в оптимальном составе. Зато у Роберто Манчини не все идеально. Уже дважды пришлось делать изменения в финальной заявке. В начале июня вернулся домой Стефано Сенси. Хавбек Интера вполне мог сегодня оказаться в стартовом составе. У Маттео Пессины, который его заменил, подобных перспектив значительно меньше. Вторая потеря Италии произошла вообще только вчера. Лоренцо Пеллегрини также травмировался, поэтому экстренно вернули в сборную Гаэтано Кастровилли. Также игру пропустит один из лидеров команды– Марко Верратти. Полузащитник ПСЖ даже вечернюю тренировку проводил под наблюдением врачей и отдельно от партнеров.

Туция – Италия: ориентировочные составы

Турция: Чакыр – Челик, Демираль, Сёюнджу, Мераш – Йокушлу, Туфан – Ундер, Чалханоглу, Кенан – Йылмаз

Италия: Доннарумма – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Локателли, Жоржиньюо – Берарди, Иммобиле, Инсинье

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Туция – Италия: слова перед матчем

Леонардо Бонуччи: "Мы ждали год этого чемпионата Европы, и нам не терпится услышать, как 15 тысяч человек поют государственный гимн. Футбол с болельщиками на стадионе – это другой вид спорта. Мы хотим пройти весь путь. У других сборных больше опыта, но мы можем играть с кем угодно. У нас нет Ромелу Лукаку или Криштиану Роналду. Наша сила – это команда".

Хакан Чалханоглу: "Я бы встретился с Италией еще разок, в финале. Конечно! Но уже сюда попасть было непросто, а теперь хотим задержаться здесь подольше. Постараемся показать на поле все, что умеем. У Италии хорошие игроки, хороший тренер, но это все есть и у нас. Думаю, получится великолепный матч. Хотим показать свое мастерство и победить".

Шенол Гюнеш: "Мы гордимся тем, что участвуем в этом турнире и играем в стартовом матче. В каждой дебютной игре есть сюрпризы, и я надеюсь, что мы сможем их устроить. Результат первого матча важен – ничья или победа могут создать путаницу в группе. Хочу увидеть нашу силу. Даже если мы проиграем, важно играть хорошо. Участие в Евро – успех, но на этом все не может закончиться!"

Роберто Манчини: "Турция – сильная команда, потому что их игроки качественны технично и физически сильны. Они сильно спрогрессировали. То же самое будет со Швейцарией и Уэльсом. Эта группа достаточно сложная. В таком турнире вы вряд ли найдете слабые команды. Желание быть главными героями на этом Евро огромное, но в стартовом матче нужно играть беззаботно, и мы можем это".

Туция – Италия прогноз "Футбол 24" – 0:2

Букмекеры откровенным фаворитом противостояния считают не номинальных, а настоящих хозяев Стадио Олимпико. Коэффициент на Италию – мизерные 1,20. На Турцию дают минимум вдвое больше. Можно ожидать, что зрелищного футбола мы не увидим. Обе команды славятся надежной обороной. Подопечные Манчини вообще могут похвастаться "сухой" серией в последних восьми матчах. Кроме того, "Скуадра адзурра" для старта на Евро-2020 получила исторически удобного соперника. Итальянцы провели против Турции 10 поединков – ни одного поражения при семи победах и трех ничьих.

Мотивации сломать печальную традиции туркам может добавить политический подтекст. В апреле разгорелся скандал на уровне высшего руководства стран. Премьер-министр Италии Марио Драги открыто назвал президента Турции Реджепа Эдрогана диктатором. Послу Италии пришлось давать объяснения. От Драги требовали извинений, но он на это так и не пошел. В конце концов, на матче Турция – Италия политикам увидеться не удастся. Ожидается, что Эдроган не будет присутствовать на игре, а итальянец в это время будет находиться в Великобритании на саммите G7.

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