Лига наций: Словакия нанесла Шотландии дебютное поражение и поставила под сомнение досрочное первое место британцев
15 ноября состоялись поединки 5 тура Лиги наций в дивизионе B. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Лига наций, 5 тур
Дивизион B
Группа 2
Словакия – Шотландия – 1:0
Гол: Грегуш, 32
Чехия – Израиль – начало в 21:45
Группа 4
Болгария – Финляндия – начало в 19:00
Уэльс – Ирландия – начало в 19:00
Группа 1
Австрия – Северная Ирландия – начало в 21:45
Румыния – Норвегия – матч перенесен
Группа 3
Турция – Россия – начало в 19:00
Венгрия – Сербия – начало в 21:45
Игровой день открыл поединок в Трнаве, где сборная Словакии принимала Шотландию. На днях обе сборные выполнили главную задачу на ноябрь, успешно квалифицировавшись на Евро-2020 через плей-офф.
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В середине первого тайма счет открыл Ян Грегуш, отлично пробив из-за пределов штрафной. Как оказалось, этот гол стал единственным в матче – словаки одержали первую победу в турнире, а вот британцы потерпели дебютное поражение. За тур до финиша у Словакии 4 пункта и последняя позиция. Шотландия лидирует – 10 пунктов.
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