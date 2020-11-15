15 ноября состоялись поединки 5 тура Лиги наций в дивизионе B. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига наций, 5 тур

Дивизион B

Группа 2

Словакия – Шотландия – 1:0

Гол: Грегуш, 32

Чехия – Израиль – начало в 21:45

Группа 4

Болгария – Финляндия – начало в 19:00

Уэльс – Ирландия – начало в 19:00

Группа 1

Австрия – Северная Ирландия – начало в 21:45

Румыния – Норвегия – матч перенесен

Группа 3

Турция – Россия – начало в 19:00

Венгрия – Сербия – начало в 21:45

Игровой день открыл поединок в Трнаве, где сборная Словакии принимала Шотландию. На днях обе сборные выполнили главную задачу на ноябрь, успешно квалифицировавшись на Евро-2020 через плей-офф.

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В середине первого тайма счет открыл Ян Грегуш, отлично пробив из-за пределов штрафной. Как оказалось, этот гол стал единственным в матче – словаки одержали первую победу в турнире, а вот британцы потерпели дебютное поражение. За тур до финиша у Словакии 4 пункта и последняя позиция. Шотландия лидирует – 10 пунктов.

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