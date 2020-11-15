Туреччина – Росія – 3:2

Голи: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (пен) – Черишев, 11, Кузяєв, 57

Вилучення: Семенов, 24 (Росія)

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Росіяни відкрили рахунок, але радість гостей тривала недовго. Ще до свистка на перерву турки зуміли переламати хід гри та вийти вперед, а підопічні Черчесова залишились у меншості.

У другому таймі суперники обмінялись голами, що гарантувало перемогу господарів.

Перед заключним туром Ліги націй Росія очолює групу B3, а збірна Туреччини розташувалась на третій сходинці.

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