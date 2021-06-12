Перед стартом Евро УЕФА запустил конкурс прогнозистов, в котором предлагал сторонникам угадывать результаты матчей и авторов голов. За 10 часов до поединка Италии и Турции свой прогноз в Twitter оставил пользователь с ником VaneJuice.

"Не наш день": Гюнеш указал на причины провала Турции в поединке с Италией

Болельщик опубликовал твит и был максимально точным. Он угадал счет (3:0), предусмотрев при этом мячи Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье, а также автогол Мериха Демираля. Официальный Twitter УЕФА похвалил пользователя: "Браво! Очевидно, это мастер прогнозов на Евро".

К слову, кроме Турции и Италии, в квартете А еще выступают Уэльс и Швейцария, которые сыграют между собой уже в 16:00.

Герой дня: Чіро Іммобіле переписує історію і надихається словами легендарного учня Лобановського