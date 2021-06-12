"Это был не наш день. Мы начали терять мяч и не могли отправить его вперед. Сборная Италии была лучше, мы проиграли сильной команде. Но это турнир – у нас есть еще две игры.

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Мы играли стартовый матч с одним из хозяев турнира и рассчитывали продемонстрировать свою игру. Они превзошли нас, чаще выигрывали борьбу за мяч и не теряли его, лучше использовали всю ширину поля. Сборная Италии оказалась готовой лучше нас.

Чем лучше выглядел соперник, тем больше мы сами отдалялись от собственной игры. Мы уставали, не могли делать то, чего хотели. Сыграть в более агрессивный футбол мы могли, однако этого не произошло.

Очки, которые мы потеряли в этом матче, нам бы очень помогли, но мы играли против команды, которая не проигрывает уже давно. Заработанные очки могли бы пригодиться нам. Но такой турнир: даже если бы мы выиграли, все равно еще ничего не было б решено", – цитирует Гюнеша официальный сайт УЕФА.

Добавим, что сборная Турции еще сыграет два матча в квартете А – с Уэльсом и Швейцарией 16 и 20 июня соответственно.

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